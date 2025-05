Fantapapa, centomila partecipanti. La vincitrice è una donna di 60 anni

Sono stati oltre 100mila i partecipanti al Fantapapa, il gioco (senza premi) inventato da due pavesi, Mauro Vanetti e Pietro Pace (nella foto), per provare a dare un nome al successore di Papa Francesco. "Non avrei pensato che potessero essere così tanti – ha ammesso Vanetti, lo sviluppatore del gioco –. Scherzando con Pietro avevo puntato su 50mila persone, Pietro invece aveva detto 100mila ed è andato molto più vicino".

È italiana la maggior parte dei fantavaticanisti, ma non sono mancati partecipanti all’estero: Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Australia. Italiani, però, i quattro che si sono piazzati sul podio (due ex aequo al terzo posto). A vincere è stata una donna (“Papessa Giovanna“ nel gioco) che non ha voluto rivelare la propria identità. "Abbiamo parlato con Giovanna – ha detto Vanetti – che ci ha rivelato di essere una donna di oltre 60 anni, ha ringraziato e benedetto ogni persona che ha giocato e ha chiesto di mantenere l’anonimato. Un grande mistero avvolgerà per sempre l’identità della Fantapapessa".

È arrivato terzo, invece, “Facciamo papa Totti“ che ha azzeccato Robert Francis Prevost e anche il nome che avrebbe scelto, Leone XIV. "Molti aspettavano l’esito del gioco e ci chiedevano quando sarebbero arrivati i punteggi – ha proseguito lo sviluppatore – ci tenevano a sapere come si erano piazzati".

Tra chi ha giocato, molti hanno indicato come pontefice proprio il cardinale Prevost, ma pochissimi hanno individuato anche il nome che avrebbe assunto. E poi c’è un mistero: "L’ultimo classificato, che ha totalizzato 1.400 punti – ha ricordato Vanetti – ha scelto Prevost e lo ha messo in porta, ma non ha indicato nessun altro. Ha fatto il minimo possibile. Gli abbiamo scritto come abbiamo fatto con tutti coloro che hanno vinto, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta".

Ora il sito rimarrà in piedi ancora per qualche tempo per consentire ai partecipanti di controllare i propri piazzamenti e poi verrà “congelato“. Nel frattempo, sono state messe in vendita le magliette con scritte “Ho vinto al Fantapapa" o “Ho perso al Fatapapa“. "Io ho comprato quest’ultima perché non mi sono piazzato benissimo – ha concluso lo sviluppatore –. E ci stanno arrivando degli oboli: abbiamo raccolto circa 300 euro, inviteremo a cena le nostre famiglie".

Manuela Marziani