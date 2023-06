Un pomeriggio di paura Aggredisce la ex in casa

La loro relazione si era conclusa da tempo ma evidentemente lui non era stato in grado di rassegnarsi. Così, nel pomeriggio di mercoledì, ha raggiunto Gambolò e ha pedinato la sua ex compagna, una romena di 33 anni e della quale evidentemente conosceva le abitudini, sino alla sua abitazione di via Roma. Forse ha tentato di avvicinarla per parlarle e lei l’ha respinto, o aveva in mente altro. Khan Salaman, 22 anni, pizzaiolo pakistano e residente a Torino, si è arrampicato sul balcone della casa dell’ex, poi ha mandato in frantumi i vetri della finestra ed è entrato. La donna ha tentato di respingerlo e lui, per tutta risposta, l’ha percossa. Una dinamica che purtroppo è sempre più frequente e spesso l’epilogo di queste aggressioni ha un esito estremo. In questo caso la situazione non è degenerata per il tempestivo intervento dei carabinieri di Gambolò che sono stati allertati dai vicini della giovane che si sono resi conto di quello che stava accadendo.

Quando sono arrivati i militari del maggiore Paolo Banzatti che comanda la Compagnia dei carabinieri di Vigevano, hanno trovato il pakistano all’interno dell’appartamento e lo hanno bloccato. La donna, che presentava delle contusioni, evidente conseguenza dell’aggressione, ha però rifiutato di essere accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per ricevere le cure del caso. I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto di Khan Salaman con le accuse di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento. Subito dopo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Pavia dove è rimasto recluso in attesa della convalida dell’arresto avvenuta ieri. Il giudice del Tribunale di Pavia ha disposto a carico del pakistano la misura della custodia in carcere. Dagli accertamenti effettuati dagli investigatori è emerso che il ventiduenne era stato querelato dalla donna nel dicembre dello scorso anno e che il mese scorso era stato raggiunto da un ammonimento del questore di Pavia che il giovane ha però completamente ignorato.

Umberto Zanichelli