Un giovane denuncia:: "Malmenato in strada"

Picchiato in strada, soccorso dall’ambulanza. La richiesta d’intervento è scattata lunedì poco prima delle 21 e i soccorritori sono stati inviati in codice giallo in via Marconi, tra il municipio e la chiesa. Un 25enne del posto ha riferito di essere stato aggredito e malmenato. Sul posto sono quindi intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Stradella. Le conseguenze non sono state particolarmente gravi, anche se il ferito è stato trasportato dall’ambulanza della Croce Rossa di Casteggio al Pronto soccorso dell’ospedale di Voghera, dov’è stato medicato per alcune contusioni. Ora i carabinieri attendono l’eventuale querela di parte, che può sporgere la vittima per procedere per il reato di lesioni personali non gravi.

S.Z.