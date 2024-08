Un altro passo sulla strada tra Travacò e San Martino

È partita la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via del Tovo a Travacò Siccomario, nella zona industriale, e via Madonna in San Martino Siccomario. Un collegamento destinato ad alleggerire il traffico nella zona Sud di Pavia. A settembre si dovrebbe effettuare la Conferenza di servizi per l’approvazione della variante al Pgt in modo che possano partire al più presto i lavori.

"Per quanto possibile stiamo cercando di accelerare i tempi – avverte il sindaco di Travacò Oscar Ragni – Ci stiamo tenendo in contatto con gli altri enti coinvolti, Provincia, Regione e Comune di San Martino Siccomario. Dobbiamo seguire tutti gli step necessari per costruire la strada". Per l’opera, che costerà 3 milioni, i due Comuni del Siccomario hanno investito 820mila euro e 150mila la Provincia, mentre la Regione si è impegnata con due milioni. C’è tempo fino alla fine di settembre per firmare l’accordo quadro. Poi, una volta realizzata la strada, chi abita a Travacò non sarà più costretto a passare dalla frazione Rotta per arrivare a casa e anche i mezzi diretti alle aziende non dovranno effettuare la deviazione. Dal Parco della Castellana, nei pressi della nuova Rsa di San Martino, la strada arriverà alla zona industriale di Travacò, all’altezza di via del Tovo. "La strada era nel nostro programma elettorale – precisa il sindaco di San Martino, Andrea Viola – e daremo seguito a tutte le azioni necessarie per arrivare alla firma con la Regione Lombardia".

M.M.