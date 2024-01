Ufficio postale chiuso da 3 mesi: "Riapritelo"

Domani anche per i pensionati di Garlasco saranno in pagamento le pensioni. Ma come accade da inizio novembre non potranno andare a ritirarle nella loro città. Da circa tre mesi l’ufficio postale di via Balduzzi è chiuso a seguito di un’esplosione avvenuta allo sportello automatico dei prelievi. E ieri è partita una petizione per mettere fine a una situazione non più tollerabile. "Essendo le poste un servizio praticamente essenziale per una comunità – hanno detto i consiglieri comunali di Azione-Italia Viva Enzo Rossato e Carlo Camera –, pensavamo che i lavori di ripristino sarebbero iniziati subito. Invece tutto è rimasto fermo dal 4 novembre 2023. Non è tollerabile che una comunità di circa 10mila persone venga lasciata senza un ufficio postale aperto, costringendo centinaia di persone a recarsi ogni giorno a Tromello per ritirare la corrispondenza, se non addirittura i soldi per vivere".

L’ufficio postale per molti anziani rappresenta un punto di riferimento: "Non è tollerabile che Poste italiane non abbia accettato di aprire almeno un ufficio provvisorio – hanno aggiunto i consiglieri - e che l’amministrazione comunale, si sia limitata ad istituire un servizio navetta per Tromello, dove ci sono lunghe file agli sportelli, lo sportello prelievi talvolta fuori uso e cittadinanza locale esasperata". Il gruppo consiliare Azione-Italia Viva vorrebbe venissero coinvolte tutte le istituzioni "per porre fine a quello che si sta rivelando un’autentica vergogna". I lavori di ripristino dovrebbero partire ad aprile. Anche Fratelli d’Italia nei giorni scorsi ha inviato al prefetto Francesca De Carlini una lettera per chiedere una soluzione che eviti ai residenti di doversi spostare a Tromello con un pulmino messo a disposizione da Auser il lunedì e il venerdì.

M.M.