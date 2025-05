Caduta dal quad. La quattordicenne lotta per la vita

MONTALTO PAVESE (Pavia) Resta ricoverata in prognosi riservata, ancora in pericolo di vita, la quattordicenne ferita in modo gravissimo nell’uscita di strada del quad guidato dal padre. Il motociclo a quattro ruote è stato posto sotto sequestro dai carabinieri per gli accertamenti sull’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Montalto Pavese. La ragazzina, che è stata trasportata con l’elisoccorso al Niguarda, ha riportato gravi traumi a cranio e torace, perdendo i sensi.

I soccorritori l’hanno intubata sul posto e portata con la massima urgenza nella Terapia intensiva dell’ospedale milanese, dove è rimasta monitorata per le prime 24 ore, sempre in condizioni critiche. Sbalzata dalla parte posteriore della sella del quad guidato dal padre quarantatreenne, che verso le 18.30 si è ribaltato in un vigneto a lato della Sp44, l’adolescente ha riportato i gravissimi traumi nell’impatto contro i pali di sostegno delle viti. Solo lievi contusioni invece per il padre romeno, residente a Montecalvo Versiggia, comunque trasportato anche lui in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Voghera. I rilievi dell’incidente, in località Sabaghina di Montalto Pavese, lungo la strada fra Lirio e la frazione Michelazza di Montecalvo Versiggia, sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Montalto Pavese, della Compagnia di Stradella, che hanno poi sequestrato il quad per i necessari accertamenti tecnici.

Nella ricostruzione della dinamica non è infatti ancora chiara la causa dell’uscita di strada, in seguito alla perdita di controllo del motociclo a quattro ruote, in quello che è comunque stato un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti.

S.Z.