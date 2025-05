Maxi-scazzottata in centro città. Ricoverati in due

Rissa notturna nella centralissima piazza della Vittoria: non solo botte e bottigliate, ma anche spray urticante. Due ambulanze e le volanti della polizia intervenute per sedare la violenta scazzottata con una decina di coinvolti. All’arrivo dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine sul posto erano rimasti solo i due feriti, di 28 e 35 anni, mentre gli altri coinvolti si erano già allontanati. L’ambulanza della Croce Rossa ha trasportato in codice giallo al San Matteo uno dei due giovani, non in pericolo di vita, ma con diverse contusioni per le botte ricevute. L’altro è stato invece soccorso per le conseguenze dell’uso di spray al peperoncino.