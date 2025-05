"Bugie social, querelo e chiedo i danni"

Lo aveva promesso a più riprese. Adesso è passato alle vie di fatto. Il sindaco Antonio Costantino (nella foto) si è rivolto al proprio legale di fiducia per sporgere querela per diffamazione con annesso risarcimento danni dopo essere finito nel mirino di una serie di attacchi sui social, soprattutto Facebook, da parte di profili anonimi.

"Un conto è la critica politica, anche accesa – commenta Costantino – Ma qui chiaramente si è trasceso perché siamo davanti a persone che, scientemente, hanno creato gruppi social con il preciso scopo di diffamarmi. Si sono superati nettamente i limiti che devono essere sempre rispettati anche quando esistono divergenze in tema di politica e amministrazone. Non solo: nello specifico sono stati messi nel mirino questioni e contesti del tutto personali e addirittura privati che nulla hanno a che fare con il mio ruolo di sindaco. Peraltro sono state diffuse fake news ad hoc, vere e proprie bugie pensate per denigrare il mio operato e l’Amministrazione che presiedo". Dopo aver più volte minacciato un’azione legale, questa volta Costantino ha ritenuto che la misura fosse colma e ha deciso anche di richiedere un risarcimento che definisce cospicuo.

"Se il giudice dovesse riconoscere le mie ragioni – conclude – tengo che si sappia da subito che il risarcimento danni verrà devoluto in beneficenza a favore della missione di suor Rosa, la religiosa gambolese che da anni opera in Africa a favore delle popolazioni più svantaggiate".

Umberto Zanichelli