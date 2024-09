"C’è una perdita, siamo i tecnici dell’acqua”: anziano derubato di gioielli d’oro e soldi

Voghera (Pavia), 21 settembre 2024 - Si è fidato e ha fatto entrare in casa i due sconosciuti che si sono presentati come tecnici dell'acqua, ma erano impostori che lo hanno derubato. La vittima è un pensionato di 84 anni, che nella serata di ieri, venerdì 20 settembre, è andato dai carabinieri a denunciare quello che gli era successo nel pomeriggio. Erano circa le 16.30 quando i due truffatori, spacciandosi per addetti incaricati di verificare le tubature della rete idrica, gli hanno suonato alla porta di casa, a Voghera.

Come sempre accade in simili circostanze, gli impostori sono abili nello spaventare la vittima facendo leva sul pericolo e sui gravi danni che possono essere provocati all'abitazione da perdite d'acqua. Così l'anziano ha acconsentito all'ispezione e ha lasciato entrare in casa i due truffatori. Seguendo un copione probabilmente già recitato più volte, mentre uno dei finti tecnici teneva impegnato il padrone di casa con le false verifiche, il complice aveva campo libero per frugare alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare.

E solo quando i due impostori se ne erano già andati, la vittima ha scoperto di essere stata derubata: erano spariti tutti i gioielli d'oro e i soldi in contanti che aveva in casa, per un valore complessivo che non è stato quantificato. Le forze dell'ordine rinnovano l'appello agli anziani, specialmente se abitano da soli, di non fidarsi di sconosciuti che si presentano senza preavviso per controlli tecnici e anche le società di servizi mettono in guardia i clienti contro le truffe.

Pavia Acque, gestore del servizio idrico nel territorio della provincia di Pavia, ha attivato il numero verde gratuito 800.193.850 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) da contattare per verificare la corrispondenza del tesserino di cui sono dotati tutti gli operatori, con foto del tecnico e numero identificativo.