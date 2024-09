Lezioni anti-truffa? A Vigevano i vigili useranno il dialetto: "Così creiamo più fiducia"

Vigevano (Pavia) – Informare i cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli, per metterli in guardia contro i tentativi di truffa. È il progetto “Noi non ci caschiamo“ varato dall’amministrazione comunale di Vigevano, che presenta una particolarità: nel servizio, che interessa la polizia locale, verranno impiegati agenti che conoscono il dialetto e che possono così instaurare un rapporto diretto e di fiducia con le persone. Proprio per questo è stato deciso che ad essere impiegati nel servizio saranno gli agenti con maggiore anzianità di servizio e che parlano il dialetto vigevanese. "In questo modo – illustra l’assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo – si potrà creare subito una relazione sulla fiducia e arrivare meglio all’obiettivo, che è quello di proteggere i soggetti fragili, in modo particolare gli anziani, dai tentativi di raggiro messi in atto da malviventi senza scrupoli".

In concreto verranno pianificati un serie di incontri sul tema che si terranno negli oratori cittadini e nelle sedi delle associazioni e che saranno espressamente dedicati ai cittadini anziani. Per arrivare in modo ancora più diretto verranno utilizzati materiale informativo e strumenti multimediali, senza però tralasciare quel filo diretto che si viene a creare non soltanto quando si parla la stessa lingua ma anche quando si divide lo stesso dialetto. Gli agenti della polizia locale che saranno impegnati nel progetto saranno affiancati da operatori specializzati in modo da massimizzare l’efficacia del messaggio.

Di fatto negli anni, e soprattutto di recente quando si è registrato un picco in questo senso, sono cresciuti i raggiri proprio in danni degli anziani che vengono compiuti di persona, spesso da falsi addetti delle aziende che forniscono i servizi di acqua, gas ed energia elettrica che si presentano alla porta di casa; per strada, dove gli anziani vengono avvicinati con una scusa, di frequente quella di ottenere indicazioni stradali e per telefono. In questo caso per la maggiore va il raggiro del congiunto vittima di un incidente e bisognoso di denaro per risolvere la questione. Agli anziani verranno segnalate le procedure più corrette ed efficaci da porre in essere per contrastare direttamente i tentativi di truffa e le modalità per interpellare tempestivamente le forze dell’ordine.