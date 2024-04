Truffa del finto incidente, derubata 83enne

Ha consegnato tutti i soldi in contanti che aveva in casa, solo 400 euro circa, ma anche un orologio d’oro, del valore di circa 6mila euro. Una donna di 83 anni di Vigevano è stata truffata da un impostore che le ha telefonato, nel pomeriggio di giovedì, spacciandosi per un appartenente a forze di polizia, riferendole di un grave incidente stradale causato dal figlio, che aveva urgente necessità di soldi o anche gioielli per risarcire le vittime rimaste ferite. Una modalità di truffa purtroppo usata spesso e sempre efficace, con la vittima che non ha il tempo per provare a contattare il figlio o nipote in presunta difficoltà e accetta di consegnare tutto quello che ha di valore prima di rendersi conto di essere stata raggirata e denunciare l’accaduto alle vere forze dell’ordine, in questo caso ai carabinieri di Vigevano, che hanno avviato indagini sull’accaduto.

S.Z.