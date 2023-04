Troppo elevato il rischio incidenti: semafori attivi anche di notte

I semafori resteranno accesi anche di notte. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Garlasco per prevenire gli incidenti e aumentare la sicurezza degli utenti della strada. Nei prossimi giorni un tecnico riprogrammerà i tre complessi semaforici cittadini che al momento sono disattivati dalle 23 alle 7 del mattino. La decisione dell’esecutivo è maturata a seguito dell’incremento degli incidenti nelle ore notturne, quando i semafori hanno la luce gialla lampeggiante: in quella circostanza non è raro che gli automobilisti non considerino il possibile rischio e attraversino senza rallentare. "Sul nostro territorio – si legge nella delibera – sono presenti numerosi bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo che procurano un discreto transito veicolare nelle ore notturne anche dai centri vicini al quale si accompagna un generalizzato aumento della velocità nelle ore della tarda nottata e del primo mattino".

E proprio per ridurre i rischi si è deciso di introdurre il ciclo semaforico a tempo continuo, senza cioè alcuna interruzione nell’arco delle 24 ore. Entro pochi giorni il tecnico, già contattato dalla polizia locale che sta gestendo l’operazione, provvederà a riprogrammare i semafori, operazioni non particolarmente complessa perché i punti interessati sono soltanto tre.

U.Z.