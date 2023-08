Tromba d’aria a Mortara, tetti scoperchiati, case allagate, cittadini senza luce e gas

Mortara (Pavia) 26 agosto 2023 - Il maltempo che nel pomeriggio ha colpito tutta la Lombardia, ha fatto danni ingenti soprattutto a Mortara, in provincia di Pavia, dove una vera e propria tromba d'aria ha scoperchiato tetti di case, box e sradicati alberi. Molte anche le case allagate, mentre sono stati numerosi i cittadini, rimasti per ore senza luce ed acqua, che per paura hanno telefonato ai Vigili del Fuoco. La linea Rfi Milano-Mortara è stata sospesa tra Mortara e Parona Lomellina per danni dovuti al maltempo. La linea non è ancora stata ripristinata. Al momento risultano cancellati i 4 treni a cadenza oraria con partenza da Mortara verso Milano-Porta Genoca tra le 17.33 e le 20.33 e i 4 treni, sempre con partenza ogni ora, nel senso inverso, da Milano Porta Genova a Mortara, tra le 18.42 e le 21.42.