Stradella, ladri al Briko OK: tagliata la cassaforte col flessibile, bottino di 1.500 euro

Stradella (Pavia), 4 luglio 2025 - Questa volta sono entrati da una finestra. Erano circa le 3 di oggi, venerdì 4 luglio, quando è scattato l'allarme al Briko OK in via Nazionale a Stradella. Il sistema antifurto è entrato in azione dopo che i malviventi hanno spaccato la finestra del locale spogliatoio, ma non ha avuto alcun effetto deterrente e i ladri, nei pochi minuti che sapevano di avere a disposizione prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, sono riusciti a portare a termine il loro piano.

Si sono infatti subito diretti nell'ufficio dove evidentemente sapevano che c'è la cassaforte, l'hanno tagliata con un flessibile e hanno preso i circa 1.500 euro in contanti che c'erano all'interno.

Quando sono arrivati, dopo pochi minuti, i carabinieri di Stradella, dei ladri non c'era più alcuna traccia, riusciti a fuggire lasciando solo i danni della finestra spaccata e della cassaforte tagliata e svuotata.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglinza sono state acquisite dai militari per le indagini. Si vedono due uomini, irriconoscibili perché incappucciati, arrivare a piedi, evidentemente dopo aver lasciato un mezzo fuori dalla portata delle telecamere. E non è escluso che sul posto ci potessero essere anche altri complici, rimasti nelle 'zone d'onbra' della videosorveglianza.

Sia per i tempi che per le modalità, pare un colpo da professionisti, proprio come quello che verso le 4 dello scorso 14 aprile era stato messo a segno ai danni dello stesso BrikoOK di Stradella. Anche in quell'occasione il bottino era stata la cassaforte, ma sradicata e portata via integralmente con il contenuto, caricata su un furgone bianco dopo che i ladri erano entrati forzando la porta di un'uscita di sicurezza. Modalità dunque differenti, che fanno ipotizzare l'azione di due bande diverse, anche se sempre col medesimo obiettivo.