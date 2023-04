Ruba i soldi delle offerte nella chiesa di viale Monza, 54 euro in un sol colpo: ecco come agiva il ladro

Milano, 8 aprile 2023 – Aveva architettato uno stratagemma ingegnoso per rubare i soldi nella cassetta delle offerte in chiesa: infilava nella fessura un filo di cotone con un pezzo di nastro biadesivo e così tirava su monetine e banconote. Chissà da quanto tempo andava avanti il cinquantunenne italiano, già noto agli archivi delle forze dell'ordine, che è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri dai poliziotti delle Volanti con l'accusa di furto aggravato.

La segnalazione

La chiamata al 112 è arrivata alle 12.40 dalla parrocchia di San Michele Arcangelo di viale Monza, in zona Precotto: un fedele ha segnalato che c'era un uomo che stava armeggiando vicino alla cassetta delle offerte sistemata a metà navata. Quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale sono arrivati in chiesa, il cinquantunenne era ancora lì: era riuscito a racimolare già 54 euro. È stato bloccato e portato in Questura.

L’altro caso

Meno di un mese fa un altro furto nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in corso XXII Marzo, a Milano. In questo caso però il ladro è entrato in azione durante la funzione religiosa: si è avvicinato alla panca dov'era seduta una fedele e le ha rubato la borsa senza che lei se ne accorgesse. Pochi minuti dopo alla vittima del colpo sono arrivate sul cellulare le notifiche di due acquisti fatti con la sua carta di credito e alla donna non è rimasto altro che denunciare il furto.