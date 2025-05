La Contrada di San Cassiano vince la sfida del Palio di Santa Croce

È stata la contrada di San Cassiano (nella foto) ad aggiudicarsi l’edizione 2025 del Palio di Santa Croce, tradizionale appuntamento che cade in occasione della festa patronale di Mortara. La sfida tra le sei contrade cittadine, avvenuta in piazza del Teatro a conclusione del corteo lungo le vie del centro, ha visto al secondo posto La Torre (32 punti contro i 41 dei vincitori), San Dionigi (28), Sant’Albino (26), La Braide (24) e il Moro (23). Per la quinta volta nella storia cittadina si è disputato questo altro palio che non coincide con quello storico della Sagra dell’Oca in calendario a fine settembre. Per l’occasione i negozi del centro centro sono rimasti aperti e i confini dell’isola pedonale sono stati allargati, il tutto con un buon riscontro di pubblico. La sfida tra le contrade è stata preceduta dalla sfilata storica con Beatrice d’Este (interpretata da Matilde Perfetto) e Ludovico il Moro (interpretato da Mattia Callegarsi che ha sostiuito l’indisponibile Andrea Pintus.