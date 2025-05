Il premio ’Maria Montessori’ assegnato a quante si sono distinte per il loro impegno

Il premio “Maria Montessori” assegnato dal Comune di Voghera, è stato conferito la prima volta il 7 marzo 2009, in via sperimentale, in occasione della tavola rotonda dal titolo "Donne e medicina". In seguito è stato regolamentato nel novembre 2009 e da allora è stato assegnato dalla Commissione Pari Opportunità, ogni anno, a una o più donne. La finalità del premio è quella di riconoscere pubblicamente il ruolo e l‘impegno di donne le quali, con la loro attività o con opere concrete si siano particolarmente distinte nei seguenti ambiti: scienza, educazione, lavoro, cultura, impegno civile e sociale, creatività, sport, spettacolo, musica, teatro, danza, pittura, scultura, scrittura, artigianato, arti fotografiche, volontariato. Oltre a voler valorizzare i risultati di queste figure femminili, l’intento è anche di farle conoscere ai cittadini vogheresi che spesso non sono a conoscenza di quante donne legate alla città abbiano raggiunto elevati traguardi.

Proprio il legame con la Città di Voghera è un altro dei requisiti fondamentali; per poter essere candidate al premio occorre infatti essere nate, essere o aver risieduto o lavorare o aver lavorato a Voghera. Il premio consiste in una targa che viene conferita durante una cerimonia aperta la pubblico, generalmente tenuta presso la Sala del Consiglio, in occasione delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna.