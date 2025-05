Abbandono selvaggio dei rifiuti nei campi. Mortara e Gambolò uniscono le forze

Il problema è così sentito e complesso che, per fronteggiarlo in modo efficace, i Comuni di Mortara e Gambolò, hanno deciso di unire le forze per intensificare l’attività preventiva su un territorio ampissimo nel quale la parte della campagna è nettamente preponderante. Proprio quella nella quale in molti, senza farsi scrupoli, eliminano rifiuti che, al contrario, dovrebbero essere smaltiti seguendo precisi protocolli. Non si tratta solo di una questione di senso civico e di tutela dell’ambiente, ma anche di un costo importante per le casse dei Comuni interessati che devono accollarsi le spese di smaltimento e di bonifica delle zone interessate, visto che spesso si tratta di rifiuti speciali e inquinanti e che, come effetto diretto, hanno quello di impattare in modo negativo sulla Tari.

"La difficoltà di presidiare il territorio è uno dei problemi maggiori – spiega il sindaco di Gambolò, Antonio Costantino – così uniremo le forze con Mortara con l’obiettivo di controllare soprattutto le zona di confine nell’area delle frazioni orientali di Mortara, area nella quale è stata riscontrata la presenza di diverse discariche abusive". Per farlo i due Comuni si avvarranno anche di “foto-trappole“, e che nel recente passato hanno consentito di individuare gli autori degli abbandoni poi sanzionati. "La conformazione del territorio e le competenze territoriali – aggiunge il sindaco di Mortara, Ettore Gerosa – rendono necessaria la collaborazione su questo fronte con controlli congiunti da attuare con le guardie ecologiche volontarie e gli ispettori ambientali, con l’obiettivo di prevenire il fenomeno contando anche sulla collaborazione dei cittadini". Umberto Zanichelli