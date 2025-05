Irruzione nella tabaccheria. Via sigarette per 20mila euro

Sono entrati dalla finestra e hanno rubato una gran quantità di stecche di sigarette, per un valore di circa 20mila euro. Il furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e ieri ai danni della tabaccheria-ricevitoria in via della Libertà a Gropello Cairoli. Il titolare lo ha scoperto alla riapertura di ieri e in tarda mattinata è andato a formalizzare la denuncia del furto subìto ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull’accaduto, per cercare di identificare i responsabili.

Un colpo che pare messo a segno da più persone, arrivate probabilmente sul posto con un’auto o comunque con un mezzo sul quale hanno caricato la costosa e anche relativamente ingombrante refurtiva: oltre 300 stecche di sigarette, di varie marche. Non ladri dunque interessati solo ai contanti del fondo cassa, come nella maggior parte dei furti notturni in esercizi commerciali di diverse tipologie, ma che hanno invece preso di mira la tabaccheria proprio per le sigarette, evidentemente facili e remunerative da smerciare sul mercato illecito, vista la frequenza di simili colpi, sia furti che anche rapine.

S.Z.