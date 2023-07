Toricella Verzate, vasto incendio di sterpaglie in collina: il fuoco minaccia le abitazioni

Torricella Verzate (Pavia), 29 luglio 2023 - Dalle sterpaglie, le fiamme si sono propagate a un capanno per gli attrezzi e sono arrivate a lambire alcune abitazioni.

Dal pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio, i vigili del fuoco di Broni sono impegnati per un vasto incendio di sterpi, nel territorio di Torricella Verzate, sulle colline dell'Oltrepò pavese. Il fuoco, divampato per cause ancora in corso d'accertamento, ha bruciato un'ampia zona di territorio collinare, oltre al capanno andato distrutto, mentre le abitazioni sono state risparmiate. E, per fortuna, non risultano persone coinvolte.

Dalle 16 i vigili del fuoco sono sul posto con le squadre arrivate subito da Broni e con il successivo rinforzo del personale dei Volontari di Mortara, con anche un'autobotte. Proprio grazie all'opera di contenimento dei vigili del fuoco, l'incendio non è arrivato alle abitazioni. Ancora a tarda serata, dopo le 22, le operazioni di spegnimento e bonifica dell'ampia area coinvolta erano ancora in corso e si sarebbero protratte ancora per diverse ore, in particolare per scongiurare che dalle sterpaglie, anche se già spente, si potessero innescare nuovi focolai notturni con i conseguenti rischi per le abitazioni vicine, che comunque non sarebbe stato necessario per il momento evacuare.