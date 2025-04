Sul ritorno ai cassonetti inserita la retromarcia

Il ritorno ai cassonetti? C’è dibattito a Mortara sulla proposta avanzata dal vicesindaco Laura Gardella: abbandonare il porta a porta per migliorare la differenziata, passaggio su cui il sindaco Ettore Gerosa non sente ragioni. La necessità di un cambiamento è riconosciuto anche dalla ed è per questo che il numero due dell’Amministrazione ha commissionato una consulenza per valutare il da farsi. Il grande dilemma è tornare ai cassonetti senza tuttavia perdere d’occhio la necessaria quota di differenziata. Secondo il primo cittadino "siamo in una fase di studio della problematica, ma la condizione essenziale è quella di rendere il più agevole possibile la raccolta differenziata". Resta la necessità di mantenere attiva la raccolta porta a porta che è la soluzione più efficace appunto per tenere alto il livello della differenziata. Ecco allora scontrarsi due punti di vista così divergenti ma con la stessa esigenza. Non resta che attendere l’esito dello studio di fattibilità per capire come e se agire per ottenere i benefici previsti.

U.Z.