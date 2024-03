Studente picchiato dai bulli. Scattano tre sospensioni

Sono stati sospesi i tre ragazzini che nei giorni scorsi hanno adescato e picchiato un loro compagno di scuola. L’episodio si è verificato nel piazzale di una scuola superiore della città frequentata soprattutto da maschi. All’uscita, due hanno convinto un amico che dall’inizio dell’anno scolastico subiva vessazioni ad avvicinarsi al bullo che lo ha preso a botte mandandolo all’ospedale. Il tutto è avvenuto davanti agli altri studenti che non hanno reagito. Dopo la denuncia che i genitori del ragazzo picchiato hanno presentato ai carabinieri, sono scattati i provvedimenti disciplinari che diventeranno operativi nei prossimi giorni e la segnalazione al tribunale dei minori di Milano. Intanto il quattordicenne bullizzato sta seguendo un percorso psicologico e dalla fine di febbraio, quando si è verificata l’aggressione, non è più tornato in classe per paura di incontrare i suoi aggressori e per vergogna nei confronti dei compagni. Una situazione che sta metttendo in difficoltà l’intera famiglia che abita in provincia di Pavia e soprattutto l’adolescente che teme di essere bocciato per le assenze.

M.M.