Striscione per il sindaco ricoverato

"Sindaco, la tua Pavia ti abbraccia e ti aspetta": è il messaggio di sostegno che alcuni assessori, consiglieri comunali e cittadini hanno voluto far arrivare a Fabrizio Fracassi che da venerdì è ricoverato nella terapia intensiva del San Matteo. Lo hanno fatto esponendo uno striscione con la scritta e una foto del primo cittadino per esprimergli sostegno e conforto.

Fracassi, 65 anni, si è sentito poco bene venerdì. Arrivato in policlinico con un’ambulanza perché se non si fosse intervenuti tempestivamente le conseguenze avrebbero potuto essere molto gravi, il sindaco ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono buone. Non è in pericolo di vita, ma deve rimanere prudenzialmente ricoverato in terapia intensiva. Leghista della prima ora, Fracassi è sindaco dal 2019.

La rigenerazione delle aree dismesse, dare un nuovo volto alla città, la valorizzazione di una città verde e sostenibile, servizi vicino al cittadino, portare Pavia ad un "nuovo Rinascimento" sono da sempre i punti cardine della sua attività amministrativa.

"In questi quattro anni non si è risparmiato - ha detto l’assessore al commercio Roberta Marcone -, essendo presente in prima persona su tutto. Ora è stato messo forzatamente a riposo per riprendersi e tornare più in gamba di prima".

M.M.