Street food. Dal Messico ad Ariccia

Hamburger di Angus, cucina argentina, arrosticini, piatti giapponesi, specialità di Don Fritto ma anche sapori messicani, porchetta di Ariccia e kurtos ungheresi. Da oggi (dalle 18 alle 24) il parcheggio di via Rismondo ospita la 14esima tappa della 9° edizione dell’International Street Food 2025. Fino alla mezzanotte di domenica, per l’evento organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con Confeventi, i truck e gli stand più rinomati d’Italia presentano cucine internazionali e tradizioni gastronomiche regionali da ogni angolo d’Italia. Presenti anche birrifici artigianali italiani, europei e internazionali. "Il nostro obiettivo – promette Orofino, noto come “Re dello street food“ – è offrire un’esperienza unica ad appassionati di gastronomia e curiosi".

M.M.