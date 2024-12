Stradella, ladri in due case nella stessa via: rubati ori e argenteria

Stradella (Pavia), 9 dicembre 2024 - Furti in due case nella stessa strada, a Stradella, e in un'altra a Vigevano. Approfittando dell'assenza dei proprietari, nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, ignoti ladri si sono introdotti in due abitazioni in via Calamandrei a Stradella.

In un caso hanno anche tagliato le inferriate e poi forzato la finestra, al piano terra, introducendosi così nella casa indipendente e mettendo tutte le stanze a soqquadro, rubando alcuni gioielli d'oro, per un valore in corso di quantificazione. Anche nella seconda casa si sono introdotti da una finestra forzata, in assenza di inferriate, e in questo caso hanno trovato e rubato diversi oggetti d'argenteria, per un bottino dal valore da quantificare.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, della Compagnia di Stradella, intervenuti quando i proprietari hanno scoperto di essere stati derubati, ma i ladri erano già fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce. Quasi certamente si tratta dell'opera di una stessa banda che ha agito in rapida successione nelle due case vicine. Altri ladri si sono invece introdotti, sempre forzando la finestra di una camera da letto, in una casa indipendente in via Bellini a Vigevano: non hanno trovato ori da rubare, ma hanno portato via circa 200 euro in contanti.