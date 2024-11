Stradella, camion in fiamme sulla A21: lunghe code in autostrada

Stradella (Pavia), 27 novembre 2024 - Un altro pomeriggio infernale sull'autostrada A21 Torino-Piacenza. L'emergenza è scattata poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 27 novembre, quando un camion ha preso fuoco sulla corsia in direzione Piacenza, nei pressi del casello di Stradella. Il camionista è riuscito a scendere illeso dal mezzo in fiamme e nessuna persona è rimasta quindi coinvolta, senza dunque la necessità d'intervento dei soccorsi sanitari.

Ma, oltre alla polizia stradale per accertare le cause dell'accaduto, sono invece intervenuti i vigili del fuoco con personale dal distaccamento di Voghera e con anche un ulteriore mezzo Arrivato dalla sede centrale del Comando provinciale di Pavia. Durante le operazioni di spegnimento il transito è stato inevitabilmente interrotto, solo per il tempo necessario, con il mezzo pesante distrutto che era comunque accostato in corsia d'emergenza.

Ancora verso le 19, quando ormai il veicolo era stato rimosso e la circolazione ripresa su due corsie, si registravano circa 6 chilometri di coda tra Casteggio e Broni-Stradella in direzione Piacenza, scesi a 2 chilometri nell'arco di un quarto d'ora per un graduale ritorno alla normalità, con l'emergenza terminata poco dopo le 19.30.