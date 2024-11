Bruciata viva nel rogo divampato in casa: il dolore e lo choc a Mediglia

Mediglia (Milano) – È il momento del dolore per la tragica morte di Maria Rosa Carelli, 83 anni, che venerdì ha perso la vita a causa del violento incendio divampato nella sua casa in via Mazzini, in pieno centro abitato. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire alle cause che hanno provocato il rogo. Attualmente sono diverse le ipotesi. Fra queste c’è quella dell’incidente domestico. Pare che la donna fosse solita alimentare le fiamme del camino con l’uso dell’alcol.

Non si esclude che abbia cercato di ravvivare il fuoco in questo modo e sia stata improvvisamente raggiunta da un ritorno di fiamma. Si tratta ovviamente di ipotesi che saranno confermate solo una volta ultimate le indagini. In quel momento la figlia stava facendo la doccia, al piano di sopra. Sentita la madre urlare si è precipitata di sotto, ma l’anziana era già stata avvolta dalle fiamme.

Ad allertare i soccorsi anche i vicini di casa, che hanno visto una copiosa quantità di fumo fuoriuscire dalla villetta. Purtroppo quando sono giunti i pompieri l’anziana era deceduta a causa delle gravissime ustioni; le fiamme le avevano avvolto tutto il corpo. La figlia si è salvata ma è stata trasportata in ospedale, sotto choc. Ieri sul posto è arrivata proprio la figlia della donna deceduta, dimessa dall’ospedale per recuperare alcuni oggetti personali. Infatti la villetta di via Mazzini è sottoposta a sequestro per consentire le indagini del caso.

La donna è entrata per recuperare alcuni oggetti personali. I vicini di casa conoscevano la vittima che aveva sempre vissuto con la famiglia nella villa in via Mazzini. Con la casa tuttora sotto sequestro, nei prossimi giorni sono in programma i sopralluoghi dei vigili del fuoco per fare piena luce sulle cause del drammatico incendio, che ha naturalmente sconvolto l’intera comunità di Mediglia. “Conoscevo la signora Maria Rosa la figlia, abito qui da tanti anni Ho visto tirare su quella casa – racconta Giovanni Barison (nella foto) vicino della vittima – non si sa ancora cosa sia successo, Io sono sceso in strada perchè ho sentito le sirene dei soccorsi”.