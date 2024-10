Tragedia a Stradella: colpo accidentale dal fucile da caccia, Stefano Brambilla muore nella sua cantina

Stradella (Pavia), 7 ottobre 2024 - Un colpo partito accidentalmente dal suo fucile da caccia, che stava riponendo in cantina. E' morto così Stefano Brambilla, 64enne di Stradella, pensionato.

Il tragico incidente è successo verso le 8.30 di oggi, lunedì 7 ottobre, nella sua abitazione in via San Martino a Stradella. L'allarme è stato lanciato da una figlia che abita insieme al padre, che era vedovo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per la vittima non c'era purtroppo più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Nell'abitazione della tragedia sono arrivati anche i carabinieri di Stradella, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Esclusa la responsabilità di terze persone, l'uomo era da solo in cantina mentre stava maneggiando il fucile da caccia, un calibro 12 regolarmente detenuto. Esclusa anche l'ipotesi del gesto volontario, non si è trattato di un suicidio ma di un tragico incidente.

Non è però del tutto chiara la dinamica dell'accaduto e in particolare cosa stesse facendo la vittima con il fucile in mano per essere colpito dallo sparo. Sta di fatto che il colpo lo ha attinto in pieno petto, fratturandogli lo sterno e provocando così conseguenze letali. Una tragica fatalità.