Paura al Poligono di tiro. Due cacciatori feriti durante l’esercitazione

Era un’esercitazione, come tante altre. Ma quella di ieri avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Fortunatamente alla fine il bilancio conta 2 feriti non gravi, colpiti dai pallini partiti dal fucile in maniera accidentale. Il più serio è quello preso alla gamba ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Treviglio; il secondo sfiorato all’orecchio in codice verde al Pronto soccorso di Romano per essere medicato. È andata bene. L’incidente è accaduto ieri alle 9.45, al Tiro a Volo Cieli Aperti, a Cologno al Serio. Si tratta di un poligono privato, sorto nel 2012 a opera di Renato Lamera con un gruppo di appassionati del tiro a segno. Inizialmente l’isola del tiro offriva 11 postazioni per pistola fino a 10 metri, e 6 postazioni di carabina fino a 100 metri. La struttura attrezzata offre anche un’armeria specializzata nel tiro sportivo. Nel 2014 e nel 2015 ha ospitato i campionati europei Fidasc. Ma torniamo all’esercitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Treviglio, un gruppo di cacciatori tra i 54 e i 63 anni si stava allenando al tiro al piattello. Durante l’esercitazione l’uomo che imbracciava il fucile aveva fatto lanciare il piattello per colpirlo. Ma non sarebbe riuscito a mirare perché accecato dal sole. Nel girarsi verso gli altri per chiedere di lanciare di nuovo, gli è partito un colpo che è finito a terra. La canna del fucile era rivolta verso il basso, come dev’essere fatto in questi casi, ma i pallini di rimbalzo hanno colpito un cacciatore alla gamba e un secondo di striscio, all’orecchio. Il cacciatore colpito alla gamba è parso quello serio, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. F.D.