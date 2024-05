Anziano cacciatore si spara a un piede. L’incidente nel giardino della sua abitazione

Si è sparato a un piede, mentre maneggiava la sua arma dopo essere andato a caccia. Un colpo esploso dal fucile calibro 12 che impugnava, e che avrebbe scarrellato mentre si trovava già all’interno del suo giardino.

La segnalazione ai carabinieri è arrivata lunedì sera verso le 23, su indicazione del 118, intervenuto per prestare soccorso sanitario all’uomo, 67 anni. Sul posto sono andati i militari della stazione di Pognana Lario, che hanno subito sentito il ferito, raccogliendo la sua versione di quanto accaduto: l’arma, un fucile regolarmente detenuto, era stata usata per andare a caccia, ma poi l’uomo, mentre stava percorrendo il vialetto di casa per rincasare, ha detto di averla scarrellata, facendo partire accidentalmente il colpo che lo ha raggiunto al piede e ferito. Il 118 lo ha trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna, ma nel frattempo il magistrato di turno della Procura di Como, Antonia Pavan, ha disposto il sequestro dell’arma, e di sottoporre alla prova dello stub il sessantasettenne, il tampone che raccoglie le tracce di polvere da sparo presenti sulle mani di chi ha esploso colpi di arma da fuoco. Esame che è stato svolto in nottata dagli stessi carabinieri, e che poi è stato messo a disposizione delle indagini. Un atto dovuto, per chiarire con certezza la ricostruzione raccolta nell’immediatezza, e ottenere precisi riscontri, anche se si è tratto di un evento accidentale, visto l’uso accidentale e improprio del fucile, e il ferimento avvenuto di notte. Le condizioni dell’uomo, medicato in ospedale, non sono comunque gravi.

Pa.Pi.