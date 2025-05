Stradella, cade dalla bici e sbatte la testa contro muro: 14enne in gravissime condizioni

Stradella (Pavia), 27 maggio 2025 - Si trova ricoverato nella Rianimazione del San Matteo di Pavia in gravissime condizioni, con prognosi riservata, in pericolo di vita. Ha solo 14 anni, di origini romene ma residente a Stradella, dove è caduto dalla sua bicicletta nella serata di ieri, lunedì 26 maggio, in via Montebello. I soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti poco prima delle 20.30 con l'ambulanza e l'auto medica in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto: dalla prima ricostruzione, si è trattato di una caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

Sbalzato dalla sella della sua bici, il 14enne è finito a sbattere contro il muro perimetrale di un'abitazione, riportando un trauma cranico. Le sue condizioni inizialmente non sembravano particolarmente gravi, valutate di media criticità con il trasporto in ospedale con l'ambulanza in codice giallo. Ma, oltre ai danni visibili, seri ma limitati per la prima valutazione, il trauma cranico riportato nell'impatto violento contro il muro gli ha causato un'emorragia cerebrale. E le sue condizioni sono peggiorate nella notte, quando è stato sottoposto a intervento chirurgico d'urgenza, trasferito poi in Rianimazione.

Le prossime ore saranno decisive per valutare se e come riuscirà a superare le conseguenze del grave trauma. Un incidente per il quale, al momento, non sono ipotizzate responsabilità di terzi, ma che, anche alla luce delle gravissime condizioni del ragazzino, dovrà essere approfondito per chiarire le cause della perdita di controllo della bicicletta e della drammatica caduta. L'impatto contro il muro, per provocare un'emorragia cerebrale a seguito del trauma cranico, dev'essere stato molto violento, causando conseguenze peggiori di quelle che il 14enne avrebbe potuto riportare nella caduta a terra.