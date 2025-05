Sembrava una botta da nulla, giusto un colpo e un piccolo taglio. Invece ora una 70enne di Introbio, molto conosciuta in paese, lotta per la vita in un letto dell’ospedale Borgo Trento di Verona. La valsassinese stava partecipando ad un tour con gli amici del Coro femminile Vandelia a Malcesine, sul Garda. Sarebbe rimasta coinvolta in un incidente in pullman.