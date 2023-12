Stefano Civardi nominato nuovo procuratore aggiunto a Pavia

Arriva dalla Dda di Milano il nuovo procuratore aggiunto, Stefano Civardi (nella foto). Nominato dal plenum del Csm la scorsa settimana, mercoledì 6 dicembre, ieri mattina la Procura di Pavia ha comunicato la nuova nomina con nota stampa firmata dal procuratore Fabio Napoleone. In magistratura dal 1996, Stefano Civardi ha svolto come primo incarico le funzioni di sostituto procuratore ad Agrigento, con applicazione anche presso la Dda di Palermo. Negli ultimi vent’anni, dal 2003, è stato sostituto procuratore a Milano, sua città natale, occupandosi in modo particolare di indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione, di criminalità economica, societaria e tributaria, attualmente componente della Direzione distrettuale antimafia di Milano. Il suo insediamento nel nuovo incarico di procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Pavia è previsto tra la fine del mese e l’inizio di gennaio. Già dallo scorso marzo era indicato tra i molti magistrati in fuga da Milano, nel suo caso proprio per la promozione al ruolo di aggiunto a Pavia. S.Z.