Spranga artigianale in auto Ventunenne denunciato

Teneva in auto una spranga artigianale formato da strisce d’acciaio, lungo 80 centimetri e posizionata sotto il sedile del conducente, a sua immediata disposizione in caso di necessità. Peccato che non si possa fare e così i carabinieri lo hanno denunciato per porto abusivo di oggetto atto a offendere. Tutto sarebbe filato liscio se un giovane straniero di 21 anni la sera del 5 aprile intorno alle 21 a Soresina non si fosse innervosito e, alla vista di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Cremona, avesse preso la sua vettura, invertito la marcia e cercato di sfuggire ai militari. In più, il ragazzo, incrociandoli, si sarebbe abbassato per non farsi vedere in faccia. I carabinieri hanno inseguito e fermato il fuggitivo in poco tempo.

Una volta raggiunto il ragazzo si è dimostrato molto nervoso e così i militari hanno perquisito dapprima lui e poi controllato l’auto, trovando in breve la frusta metallica. Il 21enne ha riferito che la frusta gli serviva per difendersi, in caso di aggressione. L’oggetto è stato sequestrato e lui denunciato per detenzione di oggetto atto a offendere.

P.G.R.