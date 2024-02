Sporco e insicuro. Sottopasso sotto accusa

Realizzato per attraversare il piazzale in sicurezza è a sua volta non è sicuro. Il sottopassaggio della Minerva è stato protagonista di una istant question presentata in Consiglio comunale. "Quel posto non è attrezzato per ospitare persone – ha detto Rodolfo Faldini del gruppo misto –. Eppure ci sono giacigli mobili spostati e ricollocati nelle ore notturne da persone che usano il sottopasso come bagno". Il sottopassaggio è controllato da quattro telecamere. "Gli apparati non possono essere sorvegliati 24 ore su 24 – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Pietro Trivi – perché non c’è un operatore adibito. I pulsanti d’allarme, invece, sono stati disattivati nel 2009 per le ripetute lamentele dei residenti perché alcuni ragazzi si divertivano a far scattare le sirene". "Sappiamo che il luogo non è idoneo neppure da un punto di vista sanitario - ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali Anna Zucconi - ma non possiamo collocare in luoghi più idonei le persone che non lo vogliono". M.M.