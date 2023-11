Sparisce da casa Gordon. Per riaverlo lo chef Denti offre duemila euro

Scomparso da casa Gordon, un cagnolone di otto anni al quale il suo padrone, Michele Denti, noto chef cremasco, è molto legato. A tal punto che lo chef offre 2.000 euro a chi glielo riporta. "Sono tornato a casa dopo il lavoro, mercoledì alle 6 e non ho più trovato Gordon. In compenso la porta finestra del balcone era aperta". Denti abita al secondo piano ed è improbabile che il cane sia saltato dal balcone: ci sarebbero tracce a terra, Gordon pesa 40 chili. Il padrone sospetta che qualcuno sia entrato in casa dal balcone e poi sia uscito dalla porta, richiudendola e portandosi via Gordon. C’è da dire che la telecamera dell’appartamento ha smesso di funzionare poco prima di mezzanotte e che al primo piano abitano i genitori di Denti, che non hanno sentito alcun rumore. E nessun vicino ha visto il cane. P.G.R.