Spaccio alla stazione Denunciato un ragazzo

Notato mentre si aggirava con fare sospetto alle 3 di notte nel piazzale della stazione ferroviaria, è stato controllato dai carabinieri e trovato in possesso di 60 grammi di marijuana. G.Z., 22enne residente a Mezzanino, con vari precedenti di polizia per droga, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Pavia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La marijuana è stata sottoposta a sequestro. Parte dei 60 grammi li aveva addosso il giovane quando è stato controllato e sottoposto a perquisizione, il resto della droga, suddivisa in tre involucri, è stato trovato nell’abitazione del 22enne.

"Questo episodio – sottolineano i carabinieri della compagnia di Pavia – è l’ennesimo di un’azione repressiva allo spaccio e ai reati predatori in genere, portata avanti da mesi dalle Forze dell’ordine nell’area di via Trieste e del piazzale della stazione Solo i carabinieri, dai primi mesi dell’anno, hanno tratto in arresto 6 persone, ma nonostante l’attenzione altissima c’è chi continua a delinquere".