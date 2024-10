Pavia, quattro spaccate in una notte: non si fermano i raid nei negozi del centro

Pavia, 8 ottobre 2024 – Quattro spaccate in una notte. Non si fermano i raid ai danni dei commercianti del centro che al mattino, quando arrivano davanti al loro esercizio commerciale per la riapertura, trovano la vetrina in frantumi e i soldi spariti. Sono 20 in 20 giorni i colpi messi a segno da quella che potrebbe essere un’unica mano.

Nelle prime ore di oggi è accaduto a due locali di piazza della Vittoria e a due esercizi, uno di via XX settembre e l’altro di piazza Petrarca. In tutti i casi con un sasso sono state rotte le vetrine causando almeno 1000 euro di danni. In alcuni esercizi poi è stata anche forzata la serratura, mentre in altri è stato prelevato dalla cassa il cassetto con i pochi soldi che vengono lasciati.

Proprio ieri i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Pavia hanno denunciato in stato di libertà un cittadino egiziano 28enne ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di due negozi del centro cittadino siti in Via Maffi e Corso Cavour avvenuti nella nottata.

Oggi le telecamere di videosorveglianza hanno di nuovo ripreso un giovane che prende un sasso sotto un vaso in piazza della Vittoria, sfonda il vetro di un locale, entra e ruba il denaro.