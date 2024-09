Ladri in azione: doppio colpo in un’abitazione

Hanno rubato circa 400 euro in contanti e due catenine d’oro, per un valore complessivo non quantificato, ma che pare inferiore al danno provocato forzando la porta d’ingresso e mettendo tutta la casa a soqquadro. Ignoti ladri sono entrati in azione nella mattinata di lunedì in via Regina Adelaide a Torre d’Isola, in una casa indipendente, in assenza dei proprietari, che hanno scoperto di essere stati derubati quando sono rientrati e hanno quindi chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia. Ai militari della Stazione di Bressana Bottarone, è invece stato denunciato un altro furto in abitazione, nella stessa mattina di lunedì, in via Umberto I a Lungavilla. In questo caso i ladri sono entrati forzando una finestra sul retro e hanno portato via un bottino in gioielli d’oro.