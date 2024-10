A Pavia altre due spaccate ai danni di negozi del centro: denunciato 28enne

Pavia, 7 ottobre 2024 - È stato intercettato mentre cercava di nascondersi dai carabinieri, accusato di essere il responsabile di due spaccate ai danni di negozi nel centro storico pavese, uno in via Maffi e l'altro in corso Cavour, nella notte tra domenica e oggi, lunedì 7 ottobre. È un 28enne di nazionalità egiziana l'uomo denunciato, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di furto aggravato.

I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia lo hanno trovato in possesso di 90 euro in contanti, il magro bottino dei due furti, e della grossa pietra con la quale avrebbe mandato in frantumi le vetrine dei due esercizi commerciali, lasciando danni ben più ingenti dei pochi soldi rubati dal fondo cassa.

Due furti che si aggiungono ai recenti precedenti simili episodi, in particolare alle due spaccate al barbiere e alla pizzeria in via Mascheroni, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 settembre, per le quali le indagini sono in corso da parte della polizia. Furti che si sommano ad altri episodi violenti come le frequenti liti, aggressioni e anche rapine nelle nottate della movida in centro storico. Tutti fenomeni che preoccupano e per i quali le forze dell'ordine sono impegnate in controlli straordinari, come quelli effettuati nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Pavia, insieme al Nas di Cremona, anche per contrastare la somministrazione di alcolici a minorenni e lo spaccio di stupefacenti. Nell'ambito dei controlli, due 19enne pavesi e un 22enne egiziano sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura perché trovati in possesso di dosi di droga per uso personale. E un locale è stato invece sanzionato per carenze igienico sanitarie, con contravvenzione da mille euro.