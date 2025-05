Spaccata notturna. Danni ingenti al poliambulatorio

Molto probabilmente pensavano di riuscire ad ottenere un bottino superiore i ladri che nella notte tra giovedì e venerdì hanno preso di mira il poliambulatorio "I-Medical center" di via Santa Teresa, alla periferia del centro abitato, nei pressi della zona industriale di Siziano. Per riuscire ad accedere ai locali in cui vengono effettuati accertamenti diagnostici e diverse prestazioni in campo medico, i malviventi hanno spaccato una delle vetrate del poliambulatorio collocato in un ampio spazio sotto un palazzo di quattro pian. Dopo aver provocato un ingente danno, una volta entrati i soliti ignoti hanno puntato dritto a due cassettine metalliche di quelle con chiusura a chiave. È possibile che in quelle cassettine venisse custodito il fondo cassa da utilizzare il giorno seguente. I ladri hanno forzato le chiusure e si sono impadroniti del denaro, circa 200 euro, quindi sono spariti. Indagano i carabinieri di Siziano che hanno effettuato il sopralluogo.