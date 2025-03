Spaccata in concessionaria. Rubate le Ducati Panigale: un bottino da 130mila euro

Rubate tre costose Ducati, con un colpo da professionisti. "L’allarme è scattato alle 19.51 e i carabinieri erano già qui alle 20.12 - riferisce il titolare di Motorbike Italia, concessionaria moto multimarca in via Togliatti a Cava Manara - ma hanno fatto tutto in fretta. Hanno tagliato la catena e sono entrati dal cancello, poi hanno legato la serranda al furgone e l’hanno sradicata". Il furto è stato messo a segno nella serata di mercoledì, già con il buio ma senza neppure aspettare un orario notturno. Appena mandata in frantumi la vetrata dell’ingresso, è scattato l’allarme del sistema antifurto e tutto è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Ma i sistemi di sicurezza installati non sono bastati. I quattro malviventi scesi dal furgone blu erano incappucciati per nascondere i volti alle telecamere. E nonostante la sirena in funzione, si sono ugualmente introdotti nel salone della concessionaria e hanno portato via tre moto in esposizione, tutte della stessa marca e modello: tre Ducati Panigale, potenti due ruote da strada e da pista, con un prezzo di 34mila euro ciascuna, che lievita ulteriormente con la configurazione racing andando a sfiorare i 45mila euro.

"Non fanno certo un lavoro del genere per uno scooter da tremila euro – commenta il titolare, che conferma il sospetto che i ladri sapessero cosa cercare –. Può darsi che siano entrati a guardare prima, ma se viene qualcuno a informarsi io gli faccio un preventivo, è normale, tra i tanti clienti che entrano". Caricate le tre costose moto sul furgone, i ladri sono fuggiti in direzione del ponte sul Po, riuscendo a far perdere le proprie tracce. "È la seconda volta che ci derubano" conclude il titolare della concessionaria di moto.