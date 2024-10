Spaccata in farmacia a San Zenone, i ladri fuggono con 300 euro: secondo colpo in pochi giorni

San Zenone al Po (Pavia), 30 ottobre 2024 – Non solo la Farmacia Di Pieve Porto Moroni è stata presa di mira dai ladri nella notte tra lunedì e martedì. È accaduto anche alla farmacia Besostri di via Marconi, ma se n’è avuta notizia soltanto oggi. Identica la modalità con la quale i malviventi hanno colpito sfondando la vetrina per riuscire ad entrare e accaparrarsi i soldi che erano contenuti nel cassetto del registratore di cassa: 300 euro. I titolari si sono accorti di quello che era accaduto soltanto alle 9 di martedì, quando sono arrivati per iniziare la loro giornata di lavoro e hanno scoperto di essere stati vittime di una spaccata. A quel punto hanno potuto soltanto sporgere denuncia ai carabinieri.