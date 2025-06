Pavia, scontro frontale tra moto e scooter: grave una donna 58enne di Borgarello

Pavia, 25 giugno 2025 - Tre persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra uno scooter e una moto: una donna, 58enne di Borgarello, è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Brescia.

Il grave incidente è successo poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 25 giugno, all'imbocco dalla Statale 35 dei Giovi sulla tangenziale di Pavia, a Nord della città. Il tratto di strada è rimasto a lungo chiuso per consentire i soccorsi, necessari per le tre persone coinvolte. Sul poso per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Pavia, con gli accertamenti ancora in corso. Dalla prima ricostruzione della dinamica, si sarebbe trattato di uno scontro frontale: lo scooter Yamaha con a bordo la donna e l'uomo, entrambi di Borgarello, stava uscendo dalla tangenziale in direzione proprio di Borgarello, mentre la moto, una Bmw 1.200 guidata da un uomo di 61 anni, arrivava dalla ex-Ss35 diretto verso l'imbocco della tangenziale di Pavia.

Le gravi conseguenze dell'incidente sono subito parse evidenti e sono stati attivati i soccorsi di Areu in codice rosso, con l'invio di tre ambulanze, dell'auto medica con il rianimatore a bordo e anche dell'elisoccorso. In condizioni più gravi la donna, trasportata proprio dall'elicottero, ricoverata a Brescia in pericolo di vita.

Serie ma non tali da metterne a rischio la sopravvivenza le conseguenze per l'uomo 57enne che sembra si trovasse alla guida dello scooter: è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al vicino Policlinico San Matteo. Stessa destinazione, ma con codice verde di rientro dell'ambulanza, per le condizioni meno gravi, per il 61enne alla guida della moto Bmw. Ancora da accertare quale dei due mezzi possa aver invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, in un tratto con la doppia striscia continua. In condizioni di traffico sostenuto, spesso le moto e gli scooter procedono quasi a cavallo della linea di mezzeria, ma i frontali tra le due ruote non sono frequenti.