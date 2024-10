Spaccata alla farmacia di Pieve Porto Morone, ma in cassa ci sono appena 50 euro

Pieve Porto Morone (Pavia), 29 ottobre 2024 – Spaccata ai danni della farmacia, per un magro bottino dei pochi soldi in contanti, solo 50 euro circa, lasciati come fondo cassa. Il ladro, o i ladri se entrati in azione in più di uno, hanno probabilmente usato un tombino preso dalla strada per mandare in frantumi il vetro della porta d'ingresso della Farmacia Coppaloni, in via della Vittoria a Pieve Porto Morone. Facendo danni ben più ingenti della refurtiva. Erano le 5 di questa mattina, martedì 29 ottobre, quando la spaccata ha fatto suonare l'allarme del sistema antifurto. I malviventi sapevano dunque di avere poco tempo a disposizione prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, ma non hanno desistito, introducendosi invece nella farmacia e puntando direttamente alla cassa.

Senza perdere tempo a cercare altro, si sono così impossessati delle pur poche banconote lasciate nel registratore di cassa e si sono subito allontanati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Stradella, ma i responsabili della spaccata erano ormai fuggiti. Anche le immediate ricerche effettuate dai militari nella zona, in cerca dei fuggitivi, non hanno avuto esito. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'accaduto per cercare di individuare i responsabili.