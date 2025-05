Spaccata a segno al ristorante “Penetta“: "Manca sicurezza"

Hanno compiuto una spaccata a Vigevano ai danni del ristorante “La Penetta“ di via Cairoli, esattamente alle spalle di piazza Ducale, nel centro storico della città. L’episodio è avvenuto la notte tra lunedì e ieri. I malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina e una volta entrati hanno rubato alcolici. Si tratta dell’ennesimo episodio del genere che si registra nel centro storico cittadino nell’arco di poche settimane. "Eppure l’assessore alla Sicurezza continua a negare l’evidenza – commenta Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“ –. A nostro modo di vedere è necessario un cambio di passo: servono interventi concreti ed efficaci, non bastano certe rassicurazioni generiche e fuori dalla realtà. Questa città ha problemi che devono essere affrontati e non nascosti sotto al tappeto". U.Z.