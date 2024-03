Sorpresa in Chirurgia pediatrica al San Matteo di Pavia: uova di Pasqua ai baby pazienti

Uova di Pasqua per i piccoli pazienti ricoverati in Chirurgia pediatrica al San Matteo. Le hanno consegnate i genitori di Rosangela D’Ambrosio, che hanno anche donato una targa a ricordo di una loro donazione, che sarà affissa nel Blocco operatorio pediatrico. La Fondazione Rosangela D’Ambrosio, nata per volontà dei genitori in ricordo della figlia scomparsa prematuramente, è impegnata nella realizzazione di aree assistenziali per bambini in molti ospedali italiani e nei Paesi a risorse limitate come India, Africa e Haiti. Nel 2020 ha promosso un progetto per l’acquisto di un ventilatore pediatrico e due monitor multiparametrici da donare alla Chirurgia pediatrica del Policlinico.

Grazie alla donazione è stata allestita una nuova sala operatoria in aggiunta alle due già esistenti, dedicata all’esecuzione di procedure a bassa complessità come l’endoscopia digestiva. Il ventilatore, dotato di un sistema di monitoraggio avanzato, non è utilizzato solo per i pazienti chirurgici ma, quotidianamente, anche dai bambini oncologici che trovano qui un ambiente sicuro per sottoporsi a procedure delicate come il prelievo di midollo osseo. Inoltre, sempre grazie a questa donazione, è stata completata la sala del risveglio post chirurgico. È dotata di una strumentazione portatile, di un ventilatore di ultima generazione e di un monitor correlato, sempre di ultima generazione.

Alla consegna della targa erano presenti i genitori di Rosangela D’Ambrosio, il direttore generale del San Matteo Stefano Manfredi, Giovanna Riccipetitoni che fino allo scorso autunno era a capo della Chirurgia pediatrica, Mirko Bertozzi, direttore facente funzioni della Chirurgia pediatrica e Giusi Grugnetti, direttore Professioni sanitarie.

