Soccorritrice aggredita. Arrestato

Ha aggredito una soccorritrice della Croce Rossa, portato in Questura s’è scagliato con calci e pugni contro una poliziotta, che ha riportato ferite a gamba e mano per una settimana di prognosi. D.G., 51enne residente al campo nomadi di viale Bramante, è stato arrestato per resistenza, violenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri in Tribunale la pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, la giudice ha convalidato l’arresto ma disposto l’obbligo di firma fissando l’udienza all’11 aprile. Nel tardo pomeriggio di martedì era scattata la richiesta di soccorso sanitario dall’autostazione di viale Trieste per il 51enne che sembrava stare male. Giunta sul posto, una soccorritrice ha riconosciuto l’uomo che già lo scorso 18 febbraio l’aveva aggredita sull’ambulanza. E anche questa volta se l’è presa con soccorritrice e poliziotta. S.Z.