Siziano, infortunio sul lavoro: 52enne folgorato e ustionato

Siziano (Pavia), 9 novembre 2024 - Colpito alla testa da una scarica elettrica. Un operaio di 52 anni è rimasto ferito sul lavoro in un capannone nella zona industriale di Siziano, in via Marche. L'allarme è scattato poco prima delle 12.30 di oggi, sabato 9 novembre, e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu in codice rosso, per la riferita gravità dell'incidente, sia l'ambulanza che l'auto medica con il rianimatore a bordo, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri della Compagnia di Pavia e agli ispettori di Ats Pavia competenti per gli incidenti sul lavoro. Le condizioni del ferito sono poi per fortuna risultate meno gravi di quanto temuto inizialmente, ma sono comunque serie: il 52enne è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano, non in pericolo di vita.

La dinamica e le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. Dalla prima ricostruzione, l'operaio stava lavorando all'interno di una cabina elettrica, nell'ambito del rifacimento dell'impianto elettrico in corso nel capannone della ditta. Si sarebbe trovato in uno spazio stretto e angusto quando sarebbe entrato in contatto con un cavo elettrico che era sopra di lui e in particolare lo avrebbe urtato con la testa. E' così rimasto folgorato e ustionato, con la gravità delle conseguenze che è al vaglio dei sanitari all'esito degli accertamenti diagnostici disposti in ospedale.