Emancipazione femminile “L’altro trittico“ a teatro

Un percorso artistico e formativo che intreccia musica e teatro per esplorare, attraverso il linguaggio lirico, tematiche legate all’autonomia e all’autodeterminazione femminile. È “L’altro trittico“, iniziativa del Conservatorio Vittadini che rientra nel programma “Casta Diva: an international research and production digital platform on women in italian musical theatre“, dedicato alla promozione dell’internazionalizzazione, della cultura italiana e della sua diffusione all’estero. Il progetto, finanziato con risorse del Pnrr, prevede tre opere significative del repertorio novecentesco: “Il segreto di Susanna“ di Ermanno Wolf-Ferrari, “Il telefono“ di Gian Carlo Menotti e “La scuola di guida“ di Nino Rota. Tre composizioni diverse per stile e periodo, accomunate dal tema dell’emancipazione, articolate in un trittico che intende stimolare una riflessione culturale e sociale di grande attualità. La rappresentazione si svolgerà alle 20,30 di oggi al teatro Fraschini. Lo spettacolo sarà diretto da Vittorio Marchese, con regia, scene e costumi di Lorenzo Mucci e coinvolgerà gli allievi dei Conservatori Vittadini di Pavia, Vivaldi di Alessandria e Nicoli di Piacenza, oltre all’orchestra del Conservatorio pavese.